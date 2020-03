Partite da alcuni giorni le attività di pulizie straordinarie da parte di Iren: il ringraziamento del sindaco di Reggio Emilia

Nei giorni scorsi, come annunciato dal sindaco di Reggio Emilia Luca Vecchi, sono partite in città le attività di pulizie straordinarie messe in campo da Iren. Come spiegato, non sono prescritte dalle autorità sanitarie, ma sono misure precauzionali che si vanno ad aggiungere alle consuete attività di pulizia delle strade.

“È comunque uno sforzo in più per garantire maggiore tranquillità a tutti i cittadini in un momento assolutamente particolare. Ringrazio l’azienda per l’impegno e lo sforzo messo in campo” commenta il Primo cittadino.