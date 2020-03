Occupano abusivamente un appartamento di edilizia popolare a Castelfranco Emilia

Ieri, i carabinieri della Tenenza di Castelfranco Emilia hanno denunciato alla procura della Repubblica una coppia di cittadini macedoni, rispettivamente di 21 e 25 anni, per occupazione arbitraria di terreni o edifici in concorso ed esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle cose.

I due, nella serata del 16 marzo scorso, danneggiando il portone d’ingresso, si erano introdotti in un appartamento di edilizia popolare di proprietà del Comune di Castelfranco, ubicato in via D’Annunzio, appartamento già assegnato ad altra famiglia.