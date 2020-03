L’associazione “L’Altra Vignola” dona mascherine a tutta la Polizia Locale e altro materiale

Non si ferma la gara di solidarietà in tempi di emergenza Corona virus. Ad intervenire con una donazione molto utile in questo periodo è stata anche l’associazione “L’Altra Vignola”, che oggi ha portato a termine la donazione, a tutto il Corpo Unico di Polizia Locale dell’Unione “Terre di Castelli”, di mascherine professionali per proteggere gli agenti nelle loro attività sul territorio. In particolare, si tratta di 68 mascherine, una per ogni effettivo, che sono costate all’associazione oltre 3.600 euro.

“Ringrazio l’associazione L’Altra Vignola – commenta l’assessore alla sicurezza dell’Unione e sindaco di Vignola, Simone Pelloni – per la generosità dimostrata. Non è facile, tra l’altro, riuscire in questo periodo a reperire tali dispositivi, che saranno senz’altro molto utili per i nostri agenti impegnati quotidianamente in controlli su tutto il territorio dell’Unione”.

Per potere acquistare le 68 mascherine, L’Altra Vignola ha attinto a fondi propri, che sarebbero stati destinati ad altre attività. Per potere continuare con altre iniziative, anche di solidarietà, la stessa associazione ha quindi aperto una raccolta fondi e ringrazia chi ha già effettuato in questi giorni le prime donazioni. Chi volesse contribuire può fare un versamento (anche di piccola entità) sul conto corrente IBAN: IT84B0538767075000002300107

CAUSALE: L’unione fa la forza/covid-19 o seguire le indicazioni al link: https://www.gofundme.com/f/l039unione-fa-la-forza-covid19?utm_source=whatsapp-visit&utm_medium=chat&utm_campaign=p_cp+share-sheet&fbclid=IwAR1djbYaNnGpBsms1yx91e8xI3NjAnjg2fhqATY2xiWd8OoXLNjKM5nHDGg

La generosità dell’associazione non si è fermata alla donazione al Corpo Unico di Polizia Locale: sempre per rendere più sicuro il lavoro degli agenti in servizio in questi giorni, L’Altra Vignola consegnerà in queste ore del materiale disinfettante per i veicoli in servizio. Inoltre, la medesima associazione ha gestito una donazione di 150 tute con cappucci monouso donate dalla ditta vignolese Itemacom Srl, che sono state offerte in dotazione, tramite la Pubblica Assistenza Vignola, al personale dell’ospedale di Vignola.