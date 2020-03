Iniziativa del Comune per gli sportivi albinetani: “Mandateci video con esercizi per restare in forma”

Lo sport di gruppo, nelle palestre, nelle zone di allenamento e nei parchi è proibito nel rispetto delle regole per il contenimento del Coronavirus, ma ciò non vuol dire che sia vietato praticare esercizi nelle proprie case o nei propri giardini. Per non restare troppo fuori allenamento e smaltire pranzi, spuntini e cene, il Comune di Albinea ha lanciato un appello a cui le numerose società sportive del territorio hanno risposto.

L’amministrazione ha chiesto ad allenatori e istruttori delle diverse realtà sportive di inviare brevi video di 2/5 minuti con esercizi da svolgere agevolmente a domicilio.

L’invito è rivolto anche a tutti gli sportivi e agli appassionati di qualunque attività abbia a che fare con l’attività fisica.

Chi desideri partecipare dovrà inviare i filmati, tramite we-transfer, all’indirizzo e-mail ufficiostampa@comune.albinea.re.it.

Una volta ricevuti i video il Comune li condividerà sulla propria pagina Fb rendendoli fruibili a tutti i follower con l’hashtag #sportadomicilio.