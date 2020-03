I gruppi consiliari presenti in Consiglio Comunale a Scandiano in merito all’emergenza Coronavirus

“La nostra Nazione, e a caduta il nostro territorio, sta vivendo un momento critico a causa dell’emergenza sanitaria legata al Coronavirus.

A tutti i cittadini, ed a noi amministratori in primis, viene chiesta la massima collaborazione al fine di arginare il problema. è il tempo della responsabilità collettiva, è il tempo di rinunciare a un pezzo di noi, della nostra libertà quotidiana, per il bene comune.

Vi garantiamo che siamo e saremo tutti uniti in questa battaglia, perché essere amministratori oggi, di maggioranza o di opposizione, significa proprio questo. Mettere al primo posto la salvaguardia della nostra comunità e dei nostri cittadini. Al di là dei colori e delle appartenenze politiche, della normale dialettica politica, delle legittime e a volte divergenti opinioni.

Ci sono situazioni che uniscono, che non ammettono divisioni. La comunità scandianese sta reagendo in maniera ferma e composta alle avversità, ne siamo fieri. Siamo consapevoli dei sacrifici, delle sofferenze economiche e sociali che tanti, per non dire tutti, stanno vivendo, e ci impegnano fin da ora ad essere portavoce delle stesse e a cercare di mitigare gli effetti, anche in prima persona ove possibile, di questa emergenza una volta conclusa.

Perché l’emergenza finirà. Torneremo ad uscire, a lavorare, a ridere insieme, a vivere a 360 gradi la nostra esistenza e la nostra Scandiano. Ripartiremo, con l’impegno di tutti. E faremo tutto quello che sarà nelle nostre possibilità per sostenere i nostri cittadini, a partire da quelli più fragili, dalle categorie in sofferenza, da chi oggi vede a rischio il proprio futuro.

Su questo potete contare”.

(Monti Luca – Capogruppo Partito Democratico, Venturi Silvia – Capogruppo SiAmo Scandiano, Gallingani Marcello – Capogruppo Frazioni in Comune, Nironi Ferraroni Alessandro – Capogruppo Gruppo Misto, Santoro Angelo – Capogruppo Scandiano Unita, Barbanti Marco – Capogruppo Movimento 5 Stelle)