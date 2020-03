CPL Concordia offre il Concordia Hotel per fronteggiare l’emergenza Covid 19

Il gruppo cooperativo modenese CPL CONCORDIA ha deciso di contribuire a fronteggiare la situazione di emergenza legata alla diffusione del coronavirus mettendo volontariamente a disposizione dell’AUSL di Modena il Concordia Hotel, struttura alberghiera a 4 stelle del gruppo CPL situata a San Possidonio.

“In attesa di riprendere le attività alberghiere quando le condizioni lo consentiranno, abbiamo contattato la Direzione dell’AUSL di Modena per offrire l’utilizzo della nostra struttura ricettiva per le necessità legate all’emergenza sanitaria”, ha dichiarato il Presidente di CPL CONCORDIA Paolo Barbieri. “La nostra impresa cooperativa è sempre stata attenta a recepire le esigenze del territorio ed è pronta a dare un aiuto concreto nell’interesse comune, al pari di altri imprenditori e realtà della Bassa modenese”.

L’edificio potrà ospitare medici, infermieri, operatori sanitari che dovessero giungere in provincia di Modena da altre zone per prestare servizio nell’ambito dell’emergenza, e sarà a disposizione per eventuali altre iniziative di carattere sanitario o assistenziale, a servizio dell’intera rete provinciale.

“Ringraziamo CPL per la disponibilità dimostrata – è il messaggio della Direzione dell’Azienda USL di Modena –, segno di quella “solidarietà creativa” che è l’anima del territorio modenese. Una solidarietà che si è rivelata così preziosa in occasione di altre grandi emergenze e che anche oggi infonde forza e speranza negli operatori sanitari in prima linea nel garantire l’assistenza e nel tutelare la salute di tutti i cittadini”.

La cooperativa di CONCORDIA, che ha sedi su tutto il territorio nazionale ed è impegnata a garantire i servizi energetici essenziali negli ospedali e nei luoghi di cura, dopo aver provveduto a mettere in sicurezza i propri lavoratori attraverso l’applicazione dei protocolli di sicurezza e incentivando fortemente lo smart working, ha attivato nei giorni scorsi anche una polizza di copertura assicurativa Covid 19 a favore di tutti i dipendenti.