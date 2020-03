Variazioni di orari e nuove modalità di funzionamento di alcuni uffici comunali reggiani

Da domani, mercoledì 18 marzo 2020, e fino al 3 aprile, l’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (Urp) – ComuneInforma sarà aperto da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 13. I cittadini che necessitino di informazioni sono invitati a contattare l’ufficio attraverso i diversi canali: via telefonica, al numero 0522 456660, tramite whatsapp (331 5811426), o via email all’indirizzo comune.informa@comune.re.it.

Per il riconoscimento Spid (identità digitale) è invece necessario fissare un appuntamento contattando l’ufficio attraverso i canali sopraindicati.

Per lo stesso periodo, lo Sportello attività produttive (Suap) e Edilizie (Sue) saranno aperti solo su appuntamento; gli operatori del Sue, preventivamente, prenderanno contatto con il professionista intestatario dell’appuntamento, per concordare eventuale altra modalità di erogazione del servizio.

Si invitano i professionisti a prendere appuntamento solo ed esclusivamente per motivazioni o problematiche che non possono essere risolte telefonicamente o via mail.

Devono essere presentate via Pec o Sieder o tramite posta le seguenti pratiche e istanze: allegato Cila, Scia e Pdc , Varianti e tutto quanto ad essi collegati (es: inizio lavori, fine lavori, cambio o subentro titoli , integrazione documentale ecc), Deposito e conformità impianti e atti collegati, depositi strutturali e atti collegati, istanze di autorizzazione varie (passi carrabili, antisismica,paesaggistica ecc), richiesta di attestati, varie o pareri preventivi, richiesta per la numerazione civica, certificati di destinazione urbanistica, esposti e atti collegati

Per la presentazione di documenti cartacei al front office dello Sportello Unico per l’Edilizia, solo qualora non sia possibile l’invio con modalità telematiche, nell’atrio di palazzo Fonte è stata allestita una cassetta per la raccolta dei documenti cartacei da depositare. Si prega di indicare sulla documentazione depositata la casella di posta elettronica ove ricevere il numero di Protocollo assegnato.

Gli Sportelli del servizio Sportello Attività Produttive (Suap) e Edilizie (Sue) ricevono esclusivamente su appuntamento: il Sue e i tecnici dello Sportello edilizia e controllo nelle giornate del martedì e del venerdì, dalle ore 9 alle 13; il Suap nelle giornate del martedì e del venerdì dalle ore 9 alle 13.

Per prendere appuntamento è necessario inviare richiesta via mail ai seguenti indirizzi o telefonare ai seguenti numeri di telefono:

Occupazione suolo pubblico, traslochi cantiere e manifestazioni, passi carrai: occupazionesuolopubblico@comune.re.it, tel 0522/585684 – 456113

mercati, fiere: commerciosuolopubblico@comune.re.it, tel. 0522/456443 – 0522/585161

commercio, artigianato,impianti pubblicitari e affissionali, pagamenti: suap@comune.re.it, tel. 0522/456450 – 456466

L’ufficio Cultura (piazza Casotti) resterà chiuso fino al 27 marzo. Sono comunque attivi i profili social: Facebook @culturareggioemilia, Instagram @culturareggioemilia. Successivamente, negli orari di normale apertura, si riceverà su appuntamento chiamando la segreteria delle Attività culturali, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13. I contatti sono i seguenti: cultura@comune.re.it, tel 0522 456249, fax 0522 456596.

L’ufficio Informazioni Stranieri fino al 3 aprile fornisce solo consulenza telefonica, il martedì e il venerdì dalle 8.30 alle 11, telefonando al numero 0522 456706, oppure via email scrivendo all’indirizzo uis@comune.re.it

Il Polo Archivistico, infine, rimarrà chiuso fino al 3 aprile.