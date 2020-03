In occasione della Giornata dell’Unità Nazionale, da oggi sul “Campanone” in piazza Garibaldi è esposto il Tricolore, come sentito ringraziamento a tutti coloro che quotidianamente sono impegnati a sconfiggere l’emergenza coronavirus e come incoraggiamento per tutti.

Un richiamo ancora una volta a restare uniti, nel rispetto delle regole, e per uscirne prima! Si invita tutti a restare a casa e a non uscire se non strettamente necessario.