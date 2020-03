Servizi sociali raggiungibili al telefono o via email

I servizi sociali dell’Unione dei Comuni del Distretto ceramico, nei loro presidi locali, sono raggiungibili per telefono ed e–mail, oppure su appuntamento per situazioni gravi urgenti e non differibili nei consueti orari (contatti sul sito Internet dell’Unione).

Il Centro Disturbi del Comportamento e Demenza dell’Ausl – Distretto di Sassuolo è a disposizione telefonica al numero 0536/863687 tutte le mattine e nei pomeriggi di martedì e giovedì per i famigliari di utenti con disturbi del comportamento.

La Croce Rossa Italiana, comitato di Sassuolo effettua la consegna a domicilio di spesa e farmaci; per questo è attivo il numero verde nazionale 800/065510.

Per quanto riguarda la spesa a domicilio, consegnata nel rispetto di tutti i presidi di sicurezza da parte di volontari, a Fiorano Modenese è attiva Auser (tel. 342/6739455); a Formigine la parrocchia di San Bartolomeo (059/558245), la parrocchia di San Martino di Corlo (tel. 338/1509833), l’associazione Le Palafitte (339/8616558); a Maranello si può contattare l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (tel. 0536/240000). Per i comuni della montagna sono attive le AVAP locali.