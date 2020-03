Reggio Emilia, al via da domani il servizio di consulenza psicologica telefonica per affrontare l’ansia da Covid-19

Sarà attivo da domani 18 marzo 2020 il servizio di consulenza che offre supporto psicologico in questa fase di emergenza da diffusione di contagi da Covid-19. Il servizio, che funziona tramite colloqui telefonici, ha l’obiettivo di favorire il contenimento di ansia e stress a partire dalla domanda dell’utente e offrire informazioni e suggerimenti su come prendersi cura di sé in queste settimane.

Per fruire del servizio i cittadini potranno chiamare il numero 0522 296555 dalle 7.30 alle 17.00 dal lunedì al venerdì, il sabato dalle 7.30 alle 13.00. Risponderà un operatore che inoltrerà la chiamata all’équipe psicologica per l’emergenza (EPE) dell’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia.

Il costo della chiamata è a carico del cittadino.

Il numero di psicologhe, che lavorano anche in modalità smart working, potrà essere implementato in relazione all’andamento delle richieste.

Analoghi percorsi, con diverse modalità organizzative, sono stati attivati per offrire supporto agli operatori, ai cittadini affetti da COVID in isolamento e ai loro familiari.