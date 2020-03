Nuove modalità di accesso agli Uffici Polizia Locale di Fiorano

Dal 18 marzo gli uffici del comando Polizia Locale di Fiorano Modenese, ricevono il pubblico previo appuntamento, per motivi di effettiva necessità e non prorogabili.

Rimane in funzione il servizio di centralino per chiedere informazioni, dalle ore 8.30 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 14.30 alle ore 17.00 il lunedì e giovedì.

Per qualsiasi emergenze sarà sempre contattabile il cellulare della pattuglia in servizio al 329 3191700 oppure in assenza di operatori in servizio della Polizia Locale di Fiorano Modenese il numero 112.