La Platform Basket di Poviglio contribuisce con 10mila euro a sostenere i costi dell’emergenza Covid-19

L’azienda Platform Basket con sede a Poviglio ha donato all’Azienda USL IRCCS di Reggio Emilia la somma di 10.000 euro quale contributo all’impegno richiesto dall’emergenza determinata dalla diffusione del Covid-19.

La Platform Basket ha manifestato, in questo modo, un supporto concreto all’operato di medici, infermieri e di tutto il personale ospedaliero che si trova in prima linea per la salute della comunità.

Nel ringraziare i donatori, il Direttore generale Fausto Nicolini ha dichiarato “Siamo grati per il riconoscimento che viene dato ai nostri operatori in un momento critico nel quale siamo chiamati a dare il massimo in termini di risorse professionali e materiali. Destineremo la somma all’acquisto di tecnologia, strumentazione e dispositivi medici utili a integrare le nostre dotazioni nelle sedi ospedaliere impegnate nell’assistenza ai pazienti colpiti dal virus”.