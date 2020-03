Intervento dei Vigili del fuoco a San Pietro in Casale

I vigili del fuoco sono intervenuti insieme ai Carabinieri in via XXIV Maggio a San Pietro in Casale per l’apertura di una porta nella casa di una persona di cui non si hanno notizie da un po’. Non trovandola nell’abitazione, è stato ispezionato anche un pozzo nel giardino di casa. Sono intervenuti il nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco e il nucleo speleo-alpino- fluviale insieme ad altre squadre di appoggio. Finora le ricerche hanno dato esito negativo. Le autorità hanno disposto per la ricerca.