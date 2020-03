Con falso cartellino di operatore Hera tenta di truffare due anziani. Denunciato

Oggi, i carabinieri della stazione di Formigine hanno denunciato per tentata truffa aggravata e inosservanza dei provvedimenti dell’autorità, un cittadino marocchino 22enne domiciliato a Sassuolo regolare in Italia e già noto alle forze di polizia. L’uomo era stato fermato ieri in via Carducci nel corso di un controllo del territorio, e trovato in possesso di un falso cartellino di operatore della società Hera.

Gli accertamenti dei militari hanno poi permesso di appurare che lo straniero, utilizzando il raggiro del falso controllo ai contatori e verifiche delle bollette, aveva tentato di truffare due persone anziane. L’uomo è stato anche denunciato per la violazione del provvedimento dell’Autorità in tema di misure di contenimento del noto virus.