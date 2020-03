I carabinieri della stazione di Carpi, a conclusione di accertamenti di polizia giudiziaria, hanno identificato e deferito alla procura della Repubblica una cinquantenne originaria della provincia di Pisa, per il reato di truffa. La donna, esibendo un falso bonifico bancario, era riuscita ad ottenere la spedizione di prodotti per la cura della persona per un importo di 350 € da una profumeria di Carpi.