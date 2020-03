Calderara, azienda farmaceutica del territorio dona 2 mila mascherine chirurgiche al Comune

Farmac-Zabban dona 2000 mascherine chirurgiche al Comune di Calderara di Reno. L’azienda del Bargellino, una delle eccellenze del territorio calderarese, ha reperito i presidi sanitari e li ha consegnati all’Amministrazione, che provvederà oggi stesso alla distribuzione. “Ripeto spesso che le buone pratiche generano solo buone pratiche – dice il sindaco Giampiero Falzone -, e anche in questo caso è così. Per questo voglio ringraziare pubblicamente Gino Zabban della Farmac-Zabban per la generosità e per la prontezza dimostrata nel rispondere al nostro appello e a un bisogno del territorio”.

La distribuzione delle mascherine, che comincerà immediatamente, riguarderà prioritariamente coloro che sono impegnati nella gestione dell’emergenza, sia sotto il profilo sanitario che sotto quello del volontariato e della sicurezza: dunque medici, poliambulatori, Auser, Protezione Civile, Carabinieri, Polizia Locale.