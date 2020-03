Mirandola, il cordoglio dell’Amministrazione comunale per la scomparsa di Aldo Imbroisi

L’amministrazione comunale di Mirandola si stringe alla famiglia Imbroisi, manifestando il proprio cordoglio per la scomparsa di Aldo, 69 anni, stroncato dal coronavirus mentre si trovava in vacanza, in crociera, assieme alla moglie. Dopo un attacco cardiocircolatorio lo scorso 29 febbraio, Imbroisi era stato trasferito in ospedale nelle isole Cayman dove è deceduto sabato mattina.

“Resta vivo in tanti, il ricordo di una persona briosa e gioiosa, dedita al volontariato e molto presente sul territorio. Una figura importante se non un punto di riferimento, per gli agenti della Polizia Stradale come per i cittadini. Un uomo sempre pronto ad aiutare il prossimo.”