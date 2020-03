Lutto in città per la morte dell’Avv. Enrico Pasquinelli

E’ lutto in città per la scomparsa improvvisa dell’Avvocato Enrico Pasquinelli, 56 anni, colpito da un male incurabile. Visti i divieti in essere dovuti al coronavirus i funerali si terranno privatamente domani presso le camere ardenti dell’ospedale di Sassuolo.

Questo il ricordo degli amici dello Sporting

Vogliamo ricordare un grande Amico del nostro club con queste parole:

Non ti piaceva essere chiamato “L’avvocato” perché eri un grosso tifoso interista e quel appellativo ti ricordava una squadra malsana come la chiamavi tu….

Non ti piaceva essere chiamato “Azzeccagarbugli” perché nel suo andare dinoccolato lo ricordavi molto ma non incarnava gli ideali della professione che svolgevi con grande passione e integerrima lealtà…

Ti piaceva essere chiamato “John” come il tuo grande idolo McEnroe e dopo ogni serve&volley esclamavi a gran voce il suo nome stringendo il pugno con la mano sinistra…

Ti piaceva cantare “Girardengo” sotto la doccia alla fine di ogni allenamento e suonare la chitarra in modo dolcemente maldestro al termine di ogni cena in quelle osterie strane che ti piacevano tanto…

Ma soprattutto ti piaceva essere chiamato semplicemente “Enri” e con un bel sorriso sul viso regalavi una parola a tutti….

Ciao Caro Enri ti vogliamo tanto bene.