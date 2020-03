Distretto sanitario di Scandiano: il 19 marzo chiusura per festività patronale

La Direzione del Distretto di Scandiano informa che giovedì 19 marzo 2020, festività del Patrono di Scandiano San Giuseppe, l’Ospedale Magati e i Servizi Territoriali del Distretto effettueranno esclusivamente le prestazioni abitualmente garantite nei giorni festivi.

Si segnala, in particolare, che Centro Prelievi, Poliambulatori, Sportello Unico CUP-SAUB, Centro Salute Donna, Pediatria di Comunità e tutti i servizi territoriali del distretto osserveranno la chiusura.

L’assistenza medica di base sarà garantita dal Servizio di Continuità Assistenziale (ex Guardia Medica), attivo dalle ore 8.00 del 19 marzo per la sola sede di Scandiano, con le modalità adottate nel periodo emergenza Coronavirus e per le prestazioni pediatriche dei bambini residenti nel Comune di Viano.

Per informazioni: Ufficio Relazioni con il Pubblico al numero 0522 850400 dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00.