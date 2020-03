A Maranello chiusi parchi, aree giochi e cimiteri

In considerazione dell’emergenza sanitaria in atto, il Comune di Maranello ha predisposto la chiusura di tutti i parchi pubblici sul territorio, con il divieto di sostare nelle aree attrezzate, aree giochi e sulle panchine.

L’amministrazione comunale ha anche predisposto la chiusura dei cimiteri. L’apertura è prevista solo in occasione di funerali: oltre alla presenza del personale delle agenzie funebri, del sacerdote per la benedizione (se richiesta) e degli addetti alle operazioni di tumulazione, è consentito l’estremo saluto da parte dei familiari, in forma strettamente privata.