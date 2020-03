Il Centro Culturale Islamico di Mirandola lancia un appello per donare il sangue in collaborazione con l’Avis

#Escosoloperdonare. È questo l’hashtag lanciato dall’Avis, l’Associazione Volontari Italiani del Sangue, per incoraggiare le persone ad andare a donare il sangue, in linea con il decreto governativo del 9 marzo 2020.

In questo momento di emergenza sanitaria nazionale è stata segnalata dai diversi ospedali una drastica riduzione della raccolta di sangue, per questo il Centro Culturale Islamico di Mirandola lancia un appello alla Comunità Islamica ma in generale a tutta la cittadinanza affinché si riprenda questa fondamentale azione salvavita a sostegno del prossimo.

Allo stesso tempo il Centro Culturale Islamico di Mirandola desidera rassicurare i suoi volontari ma anche l’intera cittadinanza che effettuare la propria donazione ai centri trasfusionali o nelle unità di raccolta non rappresenta alcun rischio.

Questo Appello è frutto di una collaborazione che noi membri del direttivo del centro culturale islamico abbiamo stretto insieme ai responsabili del Avis di Mirandola.

«Il sangue ha un solo colore, nessuna etnìa o religione La mancanza di donatori è un’emergenza nazionale, ma qui da noi la comunità islamica si è voluta rendere disponibile contribuendo a migliorare la situazione»