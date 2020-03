Residui annuvolamenti al mattino, in rapido dissolvimento. Cielo sereno o poco nuvoloso per il resto della giornata. Temperature: minime in diminuzione, con valori tra 5/6°C sulle aree di pianura, attorno a 8/9°C lungo la costa; massime tra 12/13°C. Venti: deboli da nord-est, tendenti a rinforzare dalla serata sul mare. Mare: molto mosso al mattino, con moto ondoso in attenuazione fino a divenire mosso in serata.

(Arpae)