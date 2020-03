IORESTOACASA Un servizio di consegna a domicilio di spesa e medicinali alle persone in difficoltà

Per aiutare chi si trova in difficoltà a causa dell’emergenza Covid-19 e non possa uscire di casa per acquistare medicinali o fare la spesa, l’Amministrazione Comunale in collaborazione con le associazioni del territorio ed il coordinamento del Comitato di Sassuolo della Croce Rossa Italiana, ha istituito il servizio #iorestoacasa.

Le persone in difficoltà potranno contattare il comitato sassolese della Croce Rossa al numero 0536/808784, oppure inviare una e-mail all’indirizzo criperlepersone@crisassuolo.it : volontari provvederanno a recapitare la spesa o i medicinali direttamente a domicilio.

Tutti i volontari saranno dotati di guanti e mascherine, indosseranno una “pettorina” della Croce Rossa Italiana e naturalmente osserveranno tutte le disposizioni di sicurezza disposte per l’emergenza Covid-19.

Le associazioni o le singole persone che abbiano intenzione di collaborare all’iniziativa sono invitate a contattare via e-mail il Comitato di Sassuolo della Croce Rossa Italiana all’indirizzo criperlepersone@crisassuolo.it