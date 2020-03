Attivo anche nel modenese “Vicinoesicuro” la mappa navigabile delle attività che effettuano consegne a domicilio

In questo momento in cui per contrastare l’emergenza Coronavirus diventa indispensabile restare tutti a casa, arriva Vicinoesicuro uno strumento concreto per supportare i cittadini e i piccoli commercianti.

Il progetto, completamente gratuito, offre una mappa navigabile di tutte le attività che effettuano consegne a domicilio: negozi, bar, ristoranti, edicole, lavanderie e altro ancora.

I cittadini possono scegliere la tipologia di attività di cui hanno bisogno, consultare le informazioni su modalità ed eventuali costi, contattare direttamente l’esercente.

I commercianti, registrandosi a Vicinoesicuro, possono aumentare la propria visibilità senza alcun investimento pubblicitario.

Il servizio è creato e gestito da volontari e sta interessando anche la città di Sassuolo. Restare alla giusta distanza dagli altri non significa essere distanti.

La pagina Facebook

Per registrarti clicca qui