Riparata la conduttura di via Emilia S.Stefano a Reggio e ripristinata l’erogazione dell’acqua

Ieri sera verso le ore 23,30, la condotta per la distribuzione dell’acqua potabile che scorre sotto la sede stradale in Via Emilia S.Stefano, davanti alla libreria all’Arco, ha improvvisamente ceduto. Subito accorse sul posto, le squadre di IRETI hanno provveduto ad isolare il tratto di tubazione danneggiata e le utenze ad essa collegate, ed hanno iniziato a predisporre il cantiere per i lavori di riparazione.

L’erogazione dell’acqua veniva restituita alle abitazioni della zona dalle ore 7,30 fino a circa le ore 10, quando è stata ancora interrotta per dare modo ai tecnici di sostituire il tratto di condotta in avaria. I lavori sono stati completati alle ore 14, con il ripristino della normale pressione presso le abitazioni interessate.

In corrispondenza dello scavo si sta ora provvedendo ad una ripavimentazione provvisoria (quella definitiva verrà ripristinata successivamente), mentre in zona ha operato un autospurgo che ha provveduto allo svuotamento di alcune cantine nelle quali si era riversata l’acqua fuoriuscita. IRETI ringrazia i cittadini per la collaborazione.