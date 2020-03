Rimodulazione attività e orari anche per il Distretto sanitario di Montecchio

A integrazione di quanto comunicato in precedenza, la Direzione del Distretto di Montecchio informa di avere messo in atto alcune altre rimodulazioni dei servizi alla cittadinanza che saranno in vigore sino al 3 aprile. Le misure hanno la finalità di tutelare le priorità dettate dall’assistenza, di contenere il rischio infettivo e gli assembramenti di persone e di ricollocare utilmente il personale sanitario nelle aree ad alta criticità. Si precisa inoltre che lo Sportello CUP per l’accesso alle prestazioni garantite è attivo all’Ospedale Franchini di Montecchio.

Consultorio Salute Donna

Nei consultori sono garantite tutte le prestazioni inerenti la gravidanza. Il consultorio di Cavriago è temporaneamente chiuso e l’attività è trasferita alla Casa della Salute di Montecchio, via Saragat, 11.

Spazio Giovani Ginecologico e psicologico OPEN G

Aperto alla Casa della Salute “Spreafico” di Montecchio il giovedì dalle 14.00 alle 16.00.

Ausili per l’assorbenza

Per le pratiche relative al servizio (attivazioni, modifiche, sospensioni e chiarimenti) ci si potrà rivolgere al numero 0522 335619 il mercoledì dalle 9.00 alle 13.00 e il giovedì dalle 14.00 alle 16.00 oppure all’indirizzo email pannolonireggio@ausl.re.it.

Servizio di Diabetologia

Urgenze U/B e prime visite: l’attività viene svolta regolarmente al Servizio di Diabetologia dell’Ospedale di Montecchio. Non si accettano accessi diretti, ma le prestazioni sono erogate su richiesta del medico di medicina generale o dello specialista.

Visite programmate: lo specialista diabetologo contatta il paziente prima della visita e ne valuta gli esami. I pazienti che presentano esami alterati effettueranno regolarmente la visita. Si conferma l’ambulatorio diabetologico per donne gravide.

E’ garantita la consegna dei farmaci e dei dispositivi.

Servizio di Cardiologia

Visite ed ECG urgenti o urgenti differibili (U/B) richiesti dal medico di medicina o da specialista verranno garantiti presso l’Arcispedale S. Maria Nuova di Reggio Emilia.

Assistenza Protesica, esenzioni ticket ed esenzioni per ambulanze

Oltre allo sportello SAUB, al fine di limitare gli spostamenti è possibile l’invio di documentazione all’indirizzo PEC: assprotesicamontecchio@pec.ausl.re.it oppure tramite FAX al numero 0522.860323

Attività specialistica

Come nel resto del territorio provinciale è stata sospesa l’attività programmata per visite e prestazioni strumentali. Sono garantite le prestazioni per le donne in gravidanza/percorso nascita.

I cittadini interessati dalla cancellazione di una prestazione ricevono un sms sul cellulare o una chiamata a casa. Per ogni informazione si invita a chiamare il numero 0522 296555 dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00 e il sabato dalle 7.30 alle 13.00.

Sono garantite esclusivamente le prestazioni urgenti, le urgenti differibili e quelle necessarie alla continuità di cura, in particolare in pazienti cronici (tra cui oncologici). Sarà premura degli specialisti valutare secondo il criterio della priorità clinica la situazione dei pazienti in carico e rinviare a data successiva le prestazioni ritenute prorogabili. Sono prorogate di 3 mesi le esenzioni per patologia oncologica in scadenza in questo periodo. Sono inoltre prorogati di 3 mesi i piani terapeutici AIFA in scadenza in marzo e aprile.

CUP

Sede Ospedale di Montecchio dal lunedì al venerdì orario 7.30 – 13.30; il sabato orario 8.00 – 11.50

SAUB

Sede Ospedale di Montecchio dal lunedì al venerdì orario 8.00 – 13.00; il sabato orario 8.00 – 11.50

Pediatria di Comunità

Tutte le vaccinazioni pediatriche saranno svolte regolarmente alla Casa della Salute “Spreafico” di Montecchio – Via Saragat n. 11

Centro Prelievi

Sono chiusi i Centri prelievi di S. Polo e dell’Ospedale di Montecchio.

E’ aperto il Centro Prelievi della Casa della Salute di S. Ilario dal lunedì al venerdì, orario 7.30 -9.00 e nella stessa fascia oraria lo sportello CUP per l’accettazione prelievi.

Sono garantiti gli esami con urgenza U e B; esami per pazienti in TAO/NAO; esami per pazienti con esenzione 048 per patologia oncologica; esami per donne in gravidanza; esami per titolazione farmaci e dosaggio farmaci

Screening

Come nel resto del territorio provinciale sono sospesi i test (HPV, mammografia, esame sangue occulto nelle feci) in tutte le sedi della provincia dal 12 marzo al 2 aprile, mentre sono confermati, qualora già fissati, gli accertamenti strumentali successivi (secondo livello).