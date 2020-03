Reggio Emilia: orario di vacanza scolastica per il trasporto pubblico urbano

Agenzia Mobilità comunica che, per motivi di ordine sanitario, in merito alla frequenza di sanificazione dei mezzi, il servizio urbano di vacanza scolastica verrà eseguito, in conformità alle disposizioni ministeriali sulle misure di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, secondo gli orari che verranno pubblicati nella giornata di sabato 14 marzo sul sito dell’azienda di trasporti SETA www.setaweb.it.

Pertanto, gli orari esposti in fermata potranno non coincidere con il transito effettivo del mezzo.

Questo intervento consentirà all’azienda di trasporti di intensificare la sanificazione dei mezzi anche durante il corso della giornata e permetterà l’impiego di ulteriori 2 unità addette alle sanificazioni.

Il servizio extraurbano verrà eseguito, come attualmente, in modalità di vacanza scolastica, ad eccezione della linea 4+(3C55), per la quale è stata predisposta la gestione a chiamata.

Per maggiori dettagli consultare il sito di Seta www.setaweb.it o contattare il call center SETA 840.000.216 e il numero WhatsApp 334 2194058.