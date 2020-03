Nuove modalità di accesso ai servizi comunali sassolesi

In ottemperanza al DPCM dell’11 Marzo scorso, al fine di evitare il formarsi di assembramenti di persone e favorire così il più possibile la disposizione di rimanere a casa in questo periodo di emergenza, cambiano le modalità di accesso ai servizi comunali che, fino al 3 aprile, privilegeranno il contatto telefonico e via e-mail ed le pratiche on line ricevendo, solo per casi assolutamente indispensabili, su appuntamento.

Tutti i servizi essenziali saranno garantiti ma non ci si potrà recare agli sportelli se non previo appuntamento telefonico.

Tutti i numeri da contattare e gli indirizzi e-mail sono reperibili sul sito internet istituzionale all’indirizzo www.comune.sassuolo.mo.it

Nell’apposita sezione del sito internet Istituzionale, alla voce “Servizi on line”, si potranno trovare tutte le pratiche che è possibile sbrigare direttamente via computer: