Man bassa di prodotti di bellezza, casalinga denunciata a Scandiano

E’ accaduto l’altra mattina quando l’indagata, entrata nel negozio di Scandiano apparentemente come una normale cliente, dopo aver girato per i vari ambienti dell’esercizio si è presentata alla cassa pagando la merce acquistata in prevalenza, costituita da prodotti per l’igiene della casa. Quando però si apprestava ad uscire, l’allarme del dispositivo antitaccheggio presente all’uscita ha incominciato a suonare richiamando l’attenzione delle commesse che hanno fermato la donna. Dopo averla fatta passare dall’antitaccheggio senza le buste della spesa, continuando l’allarme a suonare imperterrito sono stati chiamati i carabinieri. I militari, identificata la donna in una casalinga 45enne scandianese, la invitavano ad aprire la borsa. All’interno venivano rinvenuti una decina di pezzi di prodotti di bellezza (creme e trucchi) del valore di un centinaio di euro che la donna aveva razziato dagli espositori del negozio. La refurtiva è stata restituita al responsabile del negozio, mentre la 45enne è stata denunciata alla Procura reggiana con l’accusa di furto.