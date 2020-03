I cimiteri di Bologna sospendono in via temporanea le visite ai defunti

Bologna Servizi Cimiteriali, la società controllata dal Comune di Bologna che gestisce e amministra la Certosa di Bologna e il Cimitero di Borgo Panigale, ha deciso di sospendere le visite ai defunti dal 13 marzo fino al prossimo 3 aprile (salvo proroghe).

Il provvedimento, preso a seguito di quanto stabilito a livello nazionale e regionale per il più efficace contrasto alla diffusione del coronavirus, viene affiancato ad una nuova organizzazione aziendale, a garanzia della continuità di servizio nei confronti dei propri utenti e della sicurezza di tutti, cittadini e operatori coinvolti.

Grazie alla programmazione di turni associata allo smart working, Bologna Servizi Cimiteriali continuerà ad assicurare l’apertura degli Uffici del Cimitero della Certosa (viale della Certosa 18) per l’espletamento delle pratiche relative alle sepolture. Sarà necessario rivolgersi agli uffici della Certosa anche per le sepolture all’interno del Cimitero di Borgo Panigale (dove gli uffici resteranno chiusi). È richiesto in tutti i casi il rispetto delle distanze di sicurezza superiore a 1 m tra le persone, avendo cura di evitare gli assembramenti.

Entrambi i cimiteri rimarranno accessibili per lo svolgimento delle operazioni di sepoltura.

Anche Bologna Servizi Funerari, società controllata da Bologna Servizi Cimiteriali, continuerà a svolgere il servizio di onoranze funebri, pur ottemperando alle necessarie precauzioni a salvaguardia dei propri dipendenti e dei cittadini.



Bologna Servizi Cimiteriali invita gli utenti a ridurre al minimo indispensabile i contatti diretti con gli uffici, privilegiando le comunicazioni telefoniche e mediante e-mail ai seguenti contatti: