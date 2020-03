Furto nella notte anche in un negozio etnico di Castelnovo Sotto

Allertati dal derubato che all’apertura del negozio si avvedeva del furto, stamane intorno alle 9:00 i carabinieri di Castelnovo Monti sono intervenuti in via Gramsci per un sopralluogo di furto all’interno di un negozio etnico di proprietà di un cittadino indiano 22enne. Ignoti ladri nottetempo, previa effrazione della porta d’ingresso, si erano introdotti nei locali asportando, da un primo controllo ancora in fase di esatto accertamento, 1200 euro in contanti, materiale informatico e varie schede SIM di diversi gestori. Sulla vicenda i militari hanno avviato indagini in ordine al reato di furto aggravato a carico di ignoti.