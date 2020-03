Esplosione dopo incendio di un semirimorchio ieri sera in A1. Autostrada chiusa in entrambe le direzioni

Incendio di un semirimorchio ieri sera poco dopo le 21:00 in A1, km 152 sud, tra la diramazione Brennero e Reggio Emilia all’altezza di Rubiera. Il semirimorchio trasportava vari materiali tra cui bombolette spray, che a seguito dell’incendio sono esplose andando a finire nella carreggiata opposta. Autostrada chiusa in entrambe le direzioni. Sul posto i Vigili del fuoco di Reggio Emilia con tre squadre e quelli di Modena con una. Il conducente del mezzo, accortosi dell’incendio del semirimorchio, ha staccato il trattore portandosi a 500 m di distanza. Non si registrano feriti.