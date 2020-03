Comunicazione alle famiglie dei bambini che normalmente beneficiano del servizio P.E.A.

Si informano le famiglie dei bambini che normalmente beneficiano del servizio P.E.A. (Personale Educativo Assistenziale) che la Giunta nella seduta del 10 marzo ha approvato le linea guida necessarie per realizzare il servizio.

Domus assistenza, titolare dell’appalto, ha comunicato che al momento il servizio non può iniziare fino a che non si saranno trovate le corrette modalità idonee a garantire la sicurezza di tutti i soggetti coinvolti: operatori e famiglie. Operazione che ovviamente deve rispettare tutte le indicazioni in vigore rispetto all’emergenza in essere. Nei prossimi giorni è previsto un tavolo regionale dove le parti coinvolte cercheranno una soluzione che permetta l’avvio di questo importante servizio.