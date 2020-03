Auto come ariete per furto in tabaccheria a Correggio

Poco dopo le 2:00 di questa notte i carabinieri della stazione di Correggio, allertati dal un cittadino, sono intervenuti in via Timolini curando l’intervento pertinente un sopralluogo di furto all’interno di una tabaccheria del paese. Sul posto hanno accertato che ignoti ladri, utilizzando come ariete un’autovettura a bordo della quale si sono dileguati, hanno sfondato la vetrata del negozio introducendosi all’interno dei locali asportando, da un primo controllo ancora in fase di esatto accertamento, il danaro riposto in un cambiamonete, forzato. Sulla vicenda i militari dell’Arma hanno avviato le indagini in ordine al reato di furto aggravato a carico di ignoti.