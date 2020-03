Rimodulazione dei servizi nel Distretto sanitario di Correggio

La Direzione del Distretto di Correggio informa di avere messo in atto alcune rimodulazioni dei servizi alla cittadinanza che saranno in vigore sino alla data 3 aprile p.v. Le misure hanno la finalità di tutelare le priorità dettate dall’assistenza, di contenere il rischio infettivo e gli assembramenti di persone e di ricollocare utilmente il personale sanitario nelle aree ad alta criticità.

Sportelli CUP e SAUB

A Correggio

CUP apre dal lunedì al sabato dalle 7.30 alle 13:00

SAUB apre dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 13:00

A Fabbrico

CUP apre nei giorni di martedì, mercoledì e giovedì dalle 7.30 alle 13:00

Centri di Prelievo

La nuova sede di Via Circondaria n.26 (unica per il Distretto) osserverà i seguenti orari: dal lunedì al sabato dalle 7.15 alle 9.15 in accesso diretto solo per TAO, donne in gravidanza, pazienti oncologici, titolazione e dosaggio farmaci e le urgenze certificate dal medico curante.

Attività specialistica

Come nel resto del territorio provinciale è stata sospesa l’attività programmata per visite e prestazioni strumentali. I cittadini interessati dalla cancellazione di una prestazione ricevono un sms sul cellulare o una chiamata a casa. Per ogni informazione si invita a chiamare il numero 0522 296555 dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 17:00 e il sabato dalle 7:30 alle 13:00.

Sono garantite esclusivamente le prestazioni urgenti, le urgenti differibili e quelle necessarie alla continuità di cura in pazienti cronici (tra cui oncologici). Sarà premura degli specialisti valutare secondo il criterio della priorità clinica la situazione dei pazienti in carico e rinviare a data successiva le prestazioni ritenute prorogabili. Sono prorogate di 3 mesi, inoltre, le esenzioni per patologia oncologica in scadenza in questo periodo.

Screening

Come nel resto della provincia sono sospesi i test (HPV, mammografia, esame sangue occulto nelle feci) dal 12 marzo al 2 aprile mentre sono confermati, qualora già fissati, gli accertamenti strumentali successivi.

Vaccinazioni e certificazioni

A far data da oggi sono chiuse le agende del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica per vaccinazioni e certificazioni, compresa la Libera Professione. Le donne in gravidanza potranno accedere previo appuntamento telefonico al numero 0522 335712.

OPEN G Consultorio

Viene garantito l’accesso su appuntamento il mercoledì dalle 14 alle 16 previo contatto al numero 0522 630326 (risponde da lunedì al sabato dalle 12 alle 13),

Ausili ad assorbenza

Si raccomanda di non recarsi al servizio (poliambulatori) e si invita a contattare il numero 0522 630200. Seguirà la consegna a domicilio degli ausili richiesti.

In generale si raccomanda di rivolgersi ai servizi sanitari solo nei casi strettamente necessari.