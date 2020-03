Infezione da COVID 19, AUSL IRCCS Reggio Emilia: risposte alle domande più frequenti dei cittadini

Quando mi chiameranno per l’appuntamento annullato ?

I nostri operatori richiameranno tutti i cittadini con appuntamenti programmati. Si tratta di decine di migliaia di persone, quindi si procede per priorità.

Non ho ricevuto nessun messaggio e ho una visita prenotata devo venire?

Al momento sono garantite solo le visite urgenti e urgenti differibili e quelle necessarie alla continuità di cura in pazienti cronici (tra cui oncologici). Come nel resto del territorio provinciale è stata sospesa l’attività programmata per visite e prestazioni strumentali. I cittadini interessati dalla cancellazione di una prestazione ricevono un sms sul cellulare o una chiamata a casa. Per ogni informazione si invita a chiamare il numero 0522 296555 dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 17:00 e il sabato dalle 7:30 alle 13:00. Chi lo desidera può riprenotare a partire da maggio.

Devo pagare il malus se non mi presento ad un appuntamento ?

No, in questo periodo di emergenza da coronavirus il malus non viene applicato

Mi sta scadendo l’esenzione per patologia 048 (patologie oncologiche), cosa posso fare?

Le esenzioni per patologia 048 sono prorogate di 3 mesi. Riceverà il rinnovo a casa per posta.

Ho un appuntamento per lo screening del colon retto, cosa devo fare?

Sono sospesi i test (HPV, mammografia, esame sangue occulto nelle feci) in tutte le sedi della provincia dal 12 marzo al 2 aprile, mentre sono confermati, qualora già fissati, gli accertamenti strumentali successivi, quelli cosiddetti di secondo livello.

Sono incinta e ho ricevuto un sms di annullamento della prenotazione, cosa devo fare?

Le prestazioni per le donne in stato di gravidanza non sono state sospese. Anche chi ha ricevuto erroneamente il messaggio sms effettuerà la prestazione prenotata. Le donne in gravidanza seguite in Libera Professione (al momento sospesa) avranno la prestazione in regime istituzionale.

Ho un bambino piccolo che deve fare una vaccinazione pediatrica, posso andare al servizio Pediatria di comunità?

Sì, le vaccinazioni pediatriche sono confermate. E’ bene che un solo genitore porti il bambino.

Non ho rinnovato il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta, posso andare al SAUB?

Sì, come in tutti gli uffici pubblici entrano poche persone per volta. E’ aperto un solo sportello per distretto. Se ha il Fascicolo Sanitario Elettronico può fare la scelta del medico online, ed è la modalità preferibile. Tutte le informazioni per l’attivazione del Fascicolo al sito www.ausl.re.it

Ho un parente in ospedale che vorrei andare a trovare, come faccio?

In questa fase le visite negli ospedali sono fortemente sconsigliate, se ritiene che sia indispensabile deve prendere accordi con il responsabile medico e/o infermieristico.

Ho la febbre, dove posso fare il tampone?

Se le sue condizioni non sono gravi, rimanga a casa e contatti al telefono il suo medico di medicina generale, il pediatra di libera scelta o il medico del Servizio di Continuità assistenziale. Sarà il medico, in accordo con il Servizio di Igiene Pubblica, a valutare l’opportunità del tampone. In caso di dubbi può contattare il numero 0522 339000 da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 17.30, il sabato dalle 8.30 alle 12.30.

Commissione patenti sospesa – mi serve la patente per lavoro

Nell’ambito delle misure finalizzate al contenimento dell’epidemia da Coronavirus, la Regione Emilia-Romagna ha disposto su tutto il territorio regionale la temporanea sospensione delle sedute delle Commissioni Mediche Locali per l’idoneità alla guida, in quanto particolarmente affollate da persone con disabilità, anziane e con multiple patologie.

La Regione ha nel contempo richiesto al Ministero Infrastrutture e Trasporti che ai soggetti con patente in scadenza dal 9 marzo o con permesso provvisorio di guida con scadenza nella stessa data, sia concesso di condurre veicoli a motore anche con patente scaduta, senza incorrere in sanzioni, fino alla ripresa delle normali attività di accertamento medico-legale.

Vorrei fare una donazione all’Azienda USL IRCCS in questo momento di grande difficoltà, come posso fare?

Tutte le informazioni sono consultabili sul sito www.ausl.re.it

Come gesto di vicinanza e solidarietà vorrei portare qualcosa di caldo da mangiare agli operatori degli ospedali, posso farlo?

No, la ringraziamo davvero tanto per il pensiero ma potrebbe essere rischioso per lei e per loro.