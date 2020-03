Furto con spaccata in un bar ad Albinea

Questa notte i carabinieri della stazione di Albinea, su input della centrale operativa del comando provinciale di Reggio Emilia, sono intervenuti in via Caduti della Libertà in paese, per curare un sopralluogo di furto all’interno di un bar. Ignoti ladri, utilizzando un tombino, hanno infranto la vetrina e una volta all’interno hanno asportato, da un primo controllo ancora in fase di esatto accertamento, una macchina cambia monete. Complessivamente i danni sono in corso di esatta stima. Sulla vicenda i carabinieri di Albinea hanno avviato le indagini in ordine al reato di furto aggravato a carico di ignoti.