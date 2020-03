Formigine: uffici comunali aperti per i servizi indispensabili

La Polizia locale di Formigine è impegnata nei controlli per evitare gli assembramenti, anche all’aperto; le chiusure dei pubblici esercizi come da Decreto dell’11 marzo e, in generale, la mobilità delle persone. In appoggio alle altre Forze dell’Ordine, presidiano il territorio anche nei turni serali e festivi.

Per quanto riguarda gli altri uffici comunali, sono aperti quelli indispensabili, ovvero: anagrafe, stato civile, cimiteriali, sociali, i tecnici per le emergenze, l’ufficio relazioni con il pubblico, la segreteria del sindaco per gli atti specifici. Il servizio comunicazione continua la sua attività, fornendo informazioni attraverso l’ufficio stampa, il sito Internet comunale e tenendosi in contatto con i cittadini sui social del Comune. La Farmacia Comunale rispetta i seguenti orari: dal lunedì al sabato 8.00-20.00, 24 ore su 24 durante la settimana di turno; si entra due alla volta per il rispetto della distanza di sicurezza.

Al fine di limitare gli spostamenti solo per effettiva necessità, si raccomandano, laddove sia possibile, contatti telefonici o via posta elettronica. È opportuno utilizzare i servizi on-line.

Le ultime riunioni tra amministratori e dipendenti si sono tenute in videoconferenza; saranno applicate a breve, dove possibile, forme di telelavoro e smart working.