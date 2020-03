Facilitazioni per il contributo di Bonifica 2020

Con riferimento agli avvisi relativi al contributo di bonifica per l’annualità 2020, in corso di spedizione in questi giorni, il Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale e i Consorzi Fitosanitari Provinciali di Modena e di Reggio Emilia informano che: contribuenti e consorziati che dovessero trovarsi nella situazione di non poter adempiere al saldo entro la data prevista del 31 marzo a causa dell’emergenza dovuta alla diffusione del Virus COVID-19 potranno provvedere al versamento nei mesi di aprile e maggio senza oneri e/o aggravi aggiuntivi.

Si fa inoltre presente che, come da prassi, l’invio degli avvisi in oggetto era stato programmato a tempo debito nel corrente mese di marzo ben prima dei recenti e preoccupanti sviluppi dell’emergenza da Coronavirus che ha colpito la nostra nazione.

Si segnala infine che, alla luce del Dpcm 11 Marzo 2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’intero territorio nazionale e nel pieno rispetto di tutte le disposizioni governative in merito, il Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale prosegue nella propria attività operativa al fine di mantenere e incrementare l’azione a difesa e tutela del territorio nelle varie aree del comprensorio.