Emergenza Coronovirus Reggio Emilia: tutti i numeri per segnalare situazioni di fragilità – Pilomat abbassati per facilitare consegne e assistenza

“Per far fronte all’emergenza Covid19 e alle sempre più crescenti necessità di agevolare i servizi di consegna a domicilio di generi alimentari, farmaci e altri beni di prima necessità, abbiamo ritenuto di procedere con l’abbassamento dei pilomat del centro storico durante l’arco di tutta la giornata, fino al termine di validità del decreto ministeriale – dice l’assessore alla Mobilità Carlotta Bonvicini – Questo si è reso necessario per rendere più semplice la programmazione dei turni di consegna di supermercati e centri di distribuzione”.

Dal 12 marzo al 3 aprile rimarranno abbassati tutti i dissuasori a scomparsa denominati “pilomat” del centro storico, tutti i giorni della settimana e per tutte le 24 ore. La ztl – e quindi la sorveglianza tramite vigile elettronico – resta comunque in funzione. Si tratta infatti di una misura d’emergenza con la specifica finalità di facilitare le operazioni di cura e assistenza dei cittadini che non possono recarsi di persona a fare la spesa e che in questo modo possono essere più facilmente assistiti dagli operatori del commercio e dei servizi.

“Ringrazio la Polizia locale e i cittadini che si stanno adoperando in queste ore per fare rete e trovare nuove soluzioni ai problemi quotidiani” ha aggiunto Bonvicini.

WELFARE E CORONA VIRUS – I NUMERI UTILI PER SEGNALARE SITUAZIONI DI DIFFICOLTA’ O PER FARE VOLONTARIATO

In relazione alle nuove disposizioni relative al Coronavirus e alle limitazioni che sono entrate in vigore i Poli sociali territoriali del Comune di Reggio Emilia sono disponibili per organizzare interventi in situazioni di particolare fragilità che possono riguardare al esempio anziani soli o famiglie in difficoltà.

Per segnalare situazioni di questo tipo (direttamente o per conoscenza) si può fare riferimento al Polo territoriale di quartiere ai seguenti recapiti:

Polo Sud tel. 0522 585477 – mail sportellosocialepolosud@comune.re.it

tel. 0522 585477 – mail sportellosocialepolosud@comune.re.it Polo Ovest tel. 0522 585460 – mail sportellosocialepoloovest@comune.re.it

tel. 0522 585460 – mail sportellosocialepoloovest@comune.re.it Polo Nord tel. 0522585401 – mail sportellosocialepolonord@comune.re.it

tel. 0522585401 – mail sportellosocialepolonord@comune.re.it Polo Est tel. 0522 585488 – mail mail sportellosocialepoloest@comune.re.it

È possibile contattare gli uffici nei seguenti orari: da lunedì a venerdì 8.30-13 e 14.30-17.30.

Per quanto riguarda invece coloro che desiderano rendersi utili, il punto di riferimento per Reggio Emilia è il Centro servizi per il volontariato Dar Voce. Qualora associazioni del terzo settore o singoli cittadini volessero rendersi disponibili per dare supporto alle persone in difficoltà (aiuto organizzativo, disponibilità a svolgere piccole incombenze o a forme di relazione a distanza per sconfiggere la solitudine dello stare in casa) possono chiamare il Centro di servizi per il volontariato al numero di tel. 0522 791979 tutte le mattine dalle 9 alle 13 oppure scrivere una mail a darvoce@darvoce.org.