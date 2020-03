Distretto sanitario di Reggio Emilia: rimodulazione attività e orari

A integrazione di quanto comunicato in data di ieri la Direzione del Distretto di Reggio Emilia informa di avere messo in atto alcune altre rimodulazioni dei servizi alla cittadinanza che saranno in vigore sino alla data 3 aprile p.v. Le misure hanno la finalità di tutelare le priorità dettate dall’assistenza, di contenere il rischio infettivo e gli assembramenti di persone e di ricollocare utilmente il personale sanitario nelle aree ad alta criticità.

Centro Odontoiatrico in Via delle Ortolane

Orari: da lunedì a venerdì dalle 8.00 alle 12.45; da lunedì a giovedì dalle 14.00 alle 17.30; sabato dalle 8.00 alle 12.30. Le urgenze saranno prese in carico sia di mattina che di pomeriggio; al mattino sono accettate anche le urgenze di ortodonzia.

È sospesa l’attività dell’ambulatorio dedicato a pazienti con disabilità mentre è garantita l’attività in urgenza.

Consultorio Salute Donna

Nei consultori sono garantite tutte le prestazioni inerenti la gravidanza. Il consultorio della Casa della Salute Ovest di Via Brigata Reggio è temporaneamente chiuso e l’attività è trasferita al padiglione Bertolani in via Amendola.

Spazio Giovani Ginecologico e psicologico OPEN G

A far data da oggi è sospesa l’attività mentre è garantita, tutte le mattine, la distribuzione gratuita dei contraccettivi al Padiglione Bertolani in via Amendola.

Ausili per l’assorbenza

Si raccomanda di non recarsi al servizio. La richiesta di attivazione o di rinnovo fornitura dovrà essere fatta telefonicamente al numero 0522 335619 – dal lunedì al venerdì orario 8:30-13:00 oppure all’indirizzo mail: pannolonireggio@ausl.re.it.

Esenzioni ticket ed esenzioni per ambulanze

La richiesta e relativa documentazione vanno inviate ai seguenti indirizzi: cureprimariere@ausl.re.it oppure Pec.: medbasere@pec.ausl.re.it

Servizio Diabetologia

Urgenze U/B e prime visite: l’attività sarà svolta regolarmente nelle sedi di Reggio Emilia, Puianello e Castelnovo Sotto. Non si accettano accessi diretti ma le prestazioni sono erogate su richiesta del MMG o dello specialista. Nella sede di Reggio Emila è sospesa l’attività del sabato mattina.

Visite programmate: lo specialista diabetologo contatta il paziente prima della visita e ne valuta gli esami. I pazienti che presentano esami alterati effettueranno regolarmente la visita. Si conferma l’ambulatorio diabetologico per donne gravide.

Consegna farmaci: la sede di via Gramsci è regolarmente operativa dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 13:00.

Servizio Protesica

Si invita a contattare il numero telefonico 0522 335398 attivo dal lunedì al sabato in orario 8:30-12:00 per concordare le modalità di consegna o invio delle pratiche.

Arcispedale Santa Maria Nuova: anticipata la chiusura dell’ingresso principale

A far data da oggi l’ingresso principale del Santa Maria Nuova in viale Risorgimento anticiperà la chiusura alle ore 20:30. Situazioni particolari e urgenti potranno essere spiegate comunicando attraverso il videocitofono ma l’ingresso sarà autorizzato soltanto in caso di assistenza notturna a un familiare e con permesso scritto rilasciato dalla coordinatrice infermieristica (da mostrare al videocitofono) oppure per aggravamento di familiari degenti o per altri motivi urgenti, previa autorizzazione del personale medico e infermieristico del reparto. Gli accessi al Pronto Soccorso avverranno dall’apposito ingresso.

Si conferma, inoltre:

Attività specialistica

Come nel resto del territorio provinciale è stata sospesa l’attività programmata per visite e prestazioni strumentali. I cittadini interessati dalla cancellazione di una prestazione ricevono un sms sul cellulare o una chiamata a casa. Per ogni informazione si invita a chiamare il numero 0522 296555 dal lunedì al venerdì dalle 7:30 alle 17:00 e il sabato dalle 7:30 alle 13:00.

Sono garantite esclusivamente le prestazioni urgenti, le urgenti differibili e quelle necessarie alla continuità di cura in pazienti cronici (tra cui oncologici). Sarà premura degli specialisti valutare secondo il criterio della priorità clinica la situazione dei pazienti in carico e rinviare a data successiva le prestazioni ritenute prorogabili. Sono prorogate di 3 mesi, inoltre, le esenzioni per patologia oncologica in scadenza in questo periodo.

CUP

Poliambulatorio Via Monte San Michele da lunedì a venerdì orario 08.00-12.45; martedì e giovedì orario 14.00-17.30

Casa del Dono: da lunedì al venerdì orario 10:00 – 17:00

Centro Odontoiatrico in Via delle Ortolane: da lunedì a venerdì orario 8:00 – 12:45; da lunedì a giovedì orario 14:00 – 17:30; sabato orario 8:00 – 12:30

Casa della Salute di Puianello: da lunedì a venerdì orario 7.30-13.00

SAUB

Sede in via Amendola n.2: lunedì 8:00-13:00, martedì 8:00-16:30 da mercoledì a venerdì 8:00-12:30, sabato 8:00-12:00.

Pediatria di Comunità

Tutte le vaccinazioni pediatriche saranno svolte regolarmente.

Centro Prelievi

Casa del Dono: urgenze, pazienti oncologici, dosaggio farmaci, esami gravidanza (no curve glicemiche): dal lunedì al venerdì in orario 7:00 – 9:30

Arcispedale Santa Maria Nuova: accesso diretto per minori di 15 anni, prestazioni TAO/NAO, curve glicemiche, pazienti seguiti in DH /DSA: dal lunedì al sabato orario 7:00-9:30 (le urgenze nella fascia oraria 7:00-13:00).

Screening

Come nel resto del territorio provinciale sono sospesi i test (HPV, mammografia, esame sangue occulto nelle feci) in tutte le sedi della provincia dal 12 marzo al 2 aprile mentre sono confermati, qualora già fissati, gli accertamenti strumentali successivi (secondo livello).