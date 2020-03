Coronavirus, il Sindaco di Bologna chiude 32 parchi e giardini. Negli altri vale il divieto di assembramento

Il Sindaco di Bologna Virginio Merola ha firmato un’ordinanza che chiude 32 parchi e giardini pubblici e vieta in tutte le aree verdi pubbliche l’utilizzo delle zone attrezzate con strutture ludiche e dell’impiantistica sportiva a libera fruizione. L’ordinanza è in vigore da domani, venerdì 13 marzo, fino al 3 aprile, come il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri che dispone le limitazioni agli spostamenti delle persone fisiche per contenere la diffusione del contagio da coronavirus.

I parchi e i giardini chiusi per effetto dell’ordinanza sono quelli delimitati da ingressi e sono i seguenti:

Quartiere Santo Stefano

Giardini Margherita

Parco della Lunetta Gamberini

Giardino Belmeloro-San Leonardo

Giardino del Guasto

Parco della Montagnola

Giardino Piazza del Baraccano

Giardino Beltrame-Villa Teresa

Giardino Lavinia Fontana (via del Piombo)

Quartiere Porto-Saragozza

Parco 11 Settembre 2001

Giardino Vittorio Melloni

Parco Baden Powell

Giardino Barone Rampante

Giardino adiacente Basilica di San Francesco

Giardino Otello Bignami (San Rocco)

Giardino del Cavaticcio

Giardino Pincherle

Giardino John Klemlen

Parco di Villa Cassarini

Parco di Villa delle Rose

Parco di Villa Spada

Giardino San Giuseppe

Giardino Graziella Fava

Giardino Ospedale Maggiore

Giardino Garibaldini di Spagna

Quartiere Navile

Parco di Villa Angeletti

Dopolavoro Ferroviario

Giardino Primo Zecchi

Giardino Kolletzek

Quartiere Borgo Panigale–Reno

Parco dei Pini

Area verde attrezzata via Chiarini

Quartiere Savena

Giardino Centro Civico Corelli

Giardino Villa Paradiso

Di conseguenza, sono chiuse le strade all’interno dei Giardini Margherita e del Parco di Villa Angeletti, dove sono presenti parcheggi per auto e stalli motocicli e ciclomotori: è vietato transitare e parcheggiare.

Nell’ordinanza il Sindaco raccomanda in tutte le altre aree verdi pubbliche (parchi, giardini, verde annesso a edifici pubblici e verde di arredo) il rigoroso rispetto delle disposizioni contenute nel Dpcm del 9 marzo 2020 che vieta ogni forma di assembramento. Inoltre in tutte le aree verdi pubbliche vale come in ogni zona della città il puntuale rispetto da parte di tutti i cittadini delle disposizioni relative alle limitazioni allo spostamento consentito solo per: comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute, rientro presso il proprio domicilio. Chi contravviene all’ordinanza rischia una denuncia ai sensi dell’articolo 650 del Codice Penale.