Anagrafe Modena, sportelli chiusi al pubblico sino al 25 marzo

Interessano anche l’Anagrafe e alcuni uffici dello Stato civile di Modena in via Santi 40 le nuove misure urgenti di contenimento del contagio da Covid-19. Nella sede centrale dei servizi demografici comunali gli sportelli di ricevimento al pubblico sono chiusi da venerdì 13 fino al 25 marzo. L’accesso è garantito solamente per denunce di nascita e morte e per le autorizzazioni al seppellimento.

Sono sospesi tutti gli appuntamenti comprese le richieste di servizi a domicilio (per carte d’identità e autentiche), mentre restano confermati solo gli appuntamenti di “conferma divorzio con accordo già stipulato”; tutti gli altri appuntamenti saranno annullati e ne sarà data comunicazione agli interessati con sms o telefonata.

I tesserini per la caccia da rinnovare entro il 31 marzo possono essere consegnati, ma il ritiro si potrà effettuare soltanto successivamente.

Resta attivo uno sportello per il rilascio urgente di carte d’identità soltanto per chi non abbia altri documenti di riconoscimento. Anche il ritiro delle carte di identità richieste nei giorni scorsi può avvenire solo per chi non abbia altri documenti di riconoscimento.

Sospesi da lunedì 16 marzo anche i matrimoni. Quelli già fissati saranno celebrati solo con sposi e testimoni in Municipio sabato 14 marzo.

Sono ammesse sepolture e cremazioni ma per i funerali sono sospesi i cortei e le cerimonie anche legate a riti religiosi. Per evitare gli assembramenti, durante le diverse modalità di seppellimento possono essere presenti, a debita distanza tra loro, solo i parenti più stretti (nel numero di quattro o cinque persone). L’ufficio comunale di Polizia mortuaria, inoltre, ha informato le agenzie di onoranze funebri che i funerali sono sospesi e si devono evitare assembramenti di persone anche nel luogo dove si trova il feretro con la salma, cioè presso camere ardenti e funeral home.

I certificati anagrafici e di stato civile si possono ottenere anche online (www.comune.modena.it/servizidemografici/anagrafe-on-line) o richiedere in una delle edicole che aderiscono al circuito “Io certifico”. Tutte le informazioni sul servizio di rilascio di estratti e certificati in edicola e l’elenco delle 23 attività aderenti tra il centro e le frazioni sono online sul sito web (www.comune.modena.it/edicole).

Se il certificato anagrafico o di stato civile serve per una pratica legale o notarile, avvocati, notai e commercialisti della provincia di Modena possono stamparlo direttamente online evitando di inviare il cittadino in Anagrafe.

Per esigenze organizzative è stata sospesa l’attività dei quattro sportelli anagrafici di Quartiere di Modena fino a venerdì 3 aprile.

Informazioni online sul sito dell’anagrafe (www.comune.modena.it/anagrafe).