Servizi Sociali: il comune di Modena prorogata l’accoglienza invernale

Tenendo conto della particolare situazione determinata dalla rapida diffusione del Coronavirus, l’Amministrazione comunale modenese ha deciso di prorogare l’accoglienza invernale che avrebbe dovuto cessare oggi 10 marzo secondo quanto previsto dal Piano predisposto a inizio inverno.

“Comprendiamo il clima di incertezza e di tensione determinato da questo momento di emergenza sanitaria, in particolare tra certe persone, come chi non avendo una casa vive per strada in pessime condizioni igieniche. Per questo – afferma l’assessora alle Politiche sociali Roberta Pinelli – il Comune ha scelto di prorogare il periodo di accoglienza invernale. Si tratta però di un provvedimento temporaneo, dettato da particolari contingenze, che riguarda l’accoglienza, in una struttura presidiata, di persone senza fissa dimora più o meno radicate sul territorio e senza una patologia in atto”.