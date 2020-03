Riorganizzazione dell’apertura al pubblico degli uffici della Prefettura di Modena

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 marzo 2020, che ha introdotto una serie di misure urgenti di contenimento del contagio dal virus COVID-19, consente esclusivamente gli spostamenti delle persone “motivati da comprovate esigenze lavorative, o situazioni di necessità o per motivi di salute”. Alla luce delle suddette disposizioni sono adottati i seguenti provvedimenti organizzativi riguardanti le attività della Prefettura aperte al pubblico. Tutti gli sportelli della Prefettura rimarranno chiusi fino al 3 aprile 2020.

Gli utenti dello Sportello Unico per l’Immigrazione (ricongiungimenti familiari, rilascio primi permessi di soggiorno, ecc.) e dell’Ufficio Cittadinanza, per i quali era stato fissato un appuntamento, riceveranno una nuova convocazione.

Per gli altri servizi della Prefettura l’accesso del pubblico agli uffici sarà possibile SOLO per “comprovate esigenze lavorative, o situazioni di necessità o per motivi di salute” e previo appuntamento, richiesto per iscritto al seguente indirizzo di posta elettronica: protocollo.prefmo@pec.interno.it. Le richieste dovranno indicare a) le generalità complete (nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza o domicilio); b) il motivo dell’accesso alla Prefettura; c) il numero di telefono o la mail per la risposta. La Prefettura risponderà con mail o telefonata, fissando l’appuntamento.

Ogni altra forma e modalità di apertura degli sportelli al pubblico è sospesa fino al 3 aprile 2020 e comunque fino a nuove disposizioni.

Per eventuali informazioni potranno essere contattati i seguenti numeri di telefono: