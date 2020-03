Previsioni meteo Emilia Romagna, giovedì 12 marzo

Cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso in pianura, nubi basse lungo i rilievi e locali foschie o banchi di nebbia lungo l’asta del Po. Tendenza ad intensificazione della nuvolosità nella seconda parte della giornata, piu’ consistente sui rilievi occidentali. Temperature: senza variazioni di rilievo. Valori minimi compresi tra 7 e 10 gradi nei capoluoghi, qualche grado in meno nelle aree rurali; massime tra 14 e 18 gradi. Venti: deboli variabili sulle aree pianeggianti, in prevalenza sud-occidentali sui rilievi appenninici. Mare: quasi calmo o poco mosso.

(Arpae)