In giro per la città senza motivo durante la notte: coppia denunciata a Reggio Emilia

Nell’ambito dei controlli mirati a verificare il rispetto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo sull’emergenza coronavirus, nella nottata di ieri, intorno alle ore 3:00 operatori della Squadra Volante nel transitare in via Risorgimento, hanno notato un veicolo di colore scuro diretto in centro città, che alla vista della Volante ha svoltato repentinamente in via Terrachini. Raggiunto, all’atto del controllo gli occupanti non dichiaravano un valido e comprovato motivo per la circolazione come previsto dal citato DPCM.

Gli occupanti, nonostante fossero privi di qualsivoglia documento, venivano riconosciuti dagli operatori per O.G. e D.D. classe 75 e 69, destinatari di misura di prevenzione dell’Avviso Orale emessa dal Questore di Reggio Emilia. Entrambi risultano infatti avere numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio ed altro.

Al termine degli accertamenti venivano deferiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia per il reato di inosservanza provvedimenti di pubblica autorità previsto dall’Art.650 CP per non aver infatti ottemperato agli obblighi imposti dal DPCM.

D.D. è stata inoltre denunciata all’Autorità per guida senza documenti al seguito e le è stata comminata la sanzione amministrativa.