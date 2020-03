Coronavirus, Udicon dona 35mila euro agli ospedali modenesi

Un gesto concreto per sostenere chi quotidianamente aiuta senza sosta la popolazione a superare una fase di emergenza senza precedenti. L’allarme Coronavirus sta mettendo a dura prova gli ospedali di tutta Italia e con loro medici e infermieri costretti a turni massacranti. Ed è con il messaggio ‘Ognuno faccia la sua parte’ che si realizza l’azione congiunta voluta dal presidente dell’U.Di.Con Emilia Romagna Vincenzo Paldino e il presidente dell’associazione Solidus Onlus Piero Acri.

“Abbiamo deciso – spiegano – di donare 35.000 euro agli ospedali dell’Azienda Ospedaliero – Università di Modena (il Policlinico e l’Ospedale Civile di Baggiovara) per l’emergenza legata al Coronavirus. Un importo importantissimo per le due associazioni che probabilmente non ci permetterà di realizzare parte dell’attività solidaristica prevista per il 2020, ma questo poco importa. Quello che conta ora è la tutela della salute che è al di sopra di ogni altra cosa. Adesso facciamo tutti la nostra parte restando a casa e chi può faccia una donazione. Speriamo di cuore che il nostro gesto muova le coscienze di tanti. È importante in questo momento mettere le nostre strutture sanitarie in condizioni di poter lavorare al meglio per tutelare tutti noi e le nostre famiglie”.