Coronavirus: Sassuolo, Severi (FI): “Si approfitti per pulire e sanificare le strade”

“Affrontare le conseguenze che l’emergenza coronavirus sta creando, anche in termini di drastica riduzione del traffico, per procedere con un intervento straordinario di lavaggio e sanificazione delle strade”.

E’ la proposta che sulla scia degli interventi attuati da diversi sindaci di comuni del nord Italia, è lanciata dal Consigliere comunale di Forza Italia Claudia Severi, anche per Sassuolo:

“Riteniamo si tratti di un servizio molto importante finalizzato ad igienizzare con un intervento straordinario anche quelle vie e strade che solitamente, nel normale svolgimento dell’attività di pulizia, non sempre vengono interessate. In questo periodo, il traffico è decisamente ridotto, sono diminuite le auto e il passaggio dei mezzi è sicuramente più semplice ed agevole, garantendo una maggiore efficacia del servizio.

Inoltre crediamo che questo servizio, pur straordinario, potrebbe inserirsi nel pacchetto dei servizi che Hera abitualmente svolge, essendo contestualmente calati, se non cancellati, quei servizi che la multiutility svolge per la pulizia dei mercati o di altre attività ora sospese. Confidiamo che il sindaco di Sassuolo possa accogliere questa proposta ed attivarsi nei confronti di Hera per procedere in tempi brevi”.