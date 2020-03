Coronavirus, anche a Casina la spesa a domicilio

“Vista l’emergenza sanitaria legata al Coronavirus, nel comune di Casina alcuni esercizi commerciali si sono resi disponibili per le consegne a domicilio” afferma Maurizio Cineroli, vicesindaco e assessore al commercio.

“Chi fosse nell’impossibilità di muoversi o avesse effettiva necessità può chiamare i numeri che indichiamo (altri via via potranno aggiungersi), ma per evitare che il servizio venga a mancare a chi ne ha effettivamente bisogno si raccomanda di fare spese settimanali e non intasare i numeri di telefono dei negozianti”.

Se ci fossero altri esercizi commerciali disposti a offrire il servizio possono contattare l’ufficio Commercio al n. 0522 604715.